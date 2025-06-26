Лукашенко неожиданно поддержал Пашиняна

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на Евразийском экономическом форуме по поводу решения премьер-министра Армении Николы Пашиняна не приезжать в Минск на мероприятия ЕАЭС, а принять в них участие только в онлайн-формате.

"Ну просто сегодня кивнуть: "Вот, не приехали, такие-сякие…". Это мы можем, это мы умеем", - сказал Лукашенко, добавив при этом, что если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. "Нам надо поискать причины и в другом", - передает агентство Белта слова белорусского лидера. "Наверное, не все у нас здесь в порядке", - добавил Лукашенко,

отвечая на вопрос о том, почему Армения заняла такую позицию.

Он также призвал не отмахиваться от этой проблемы.