Украинское предприятие ОПК, отвечающее за экспорт оружия, возглавила 24-летняя девушка

Екатерина Михалко назначена главой объединения предприятий ОПК «Технологические силы Украины», отвечающего за экспорт вооружений. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

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По данным Шария, 24-летняя Михалко занимает пост исполнительного директора с августа 2023 года. Организация координирует поставки современных военных технологий, включая беспилотники, для украинской армии от частных оборонных предприятий.

Блогер связал назначение с неформальными связями семьи Михалко: по его утверждению, отец Екатерины Владимир имеет давние отношения с советником главы офиса президента Украины Сергеем Лещенко.

Напомним, в начале июня Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене Анатолия Шария. Уголовное дело было возбуждено Службой безопасности Украины (СБУ) — украинские силовики утверждают, что Шарий принимал участие в создании видео с допросами украинских пленных. В деле указано, что Шарий координировал съемки и монтировал материалы для дискредитации украинских вооруженных сил.