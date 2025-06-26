На Украине рассказали о возможном усилении власти Ермака

Увольнение с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля может привести к усилению политического влияния главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник близкий к офису украинского президента.

По словам собеседника издания, отставка Шмыгаля и его замена на Юлию Свириденко, которая сейчас занимает должность министра экономики, позволит отвлечь внимание населения от коррупции и провалов ВСУ на фронте.

Уточняется, что сейчас из-за военного положения существуют юридические проблемы с отставкой премьера, которая повлечет в дальнейшем отставку всего правительства.

16 июня украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что офис президента Украины планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место Юлию Свириденко. Причинами рокировки он назвал потерю доверия к кабмину и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере. Также, по словам Железняка, властям нужно показать «хоть какое-то обновление», так как выборов в стране в ближайшее время не будет.

Зеленский в свою очередь опроверг слухи о возможном увольнении Шмыгаля подчеркнув, что сотрудничает с премьером на протяжении долгого времени и уважает его.