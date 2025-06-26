Парламент Грузии ужесточил правила пребывания иностранцев в стране

Депутаты в третьем и окончательном чтении проголосовали за пакет изменений в миграционное законодательство. В частности, упростится процедура выдворения нелегальных мигрантов.

Согласно поправкам, в уголовный и административный кодексы добавится новый вид наказания — выдворение иностранца из страны и запрет на въезд в Грузию минимум на шесть месяцев, максимум — на три года.

Также вырастут штрафы за нарушение правил пребывания в Грузии. Кроме того, планируется не прекращать процесс депортации иностранца, если дела о предоставлении вида на жительства или продлении визы находятся в суде.