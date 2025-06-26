Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

Израиль не имел оперативной информации об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но рассматривал возможность его устранения. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

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«Если бы он оказался в поле нашего зрения, мы бы его убрали», — заявил глава оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что израильские власти самостоятельно принимали решение по этому вопросу, без оглядки на США.

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20 июня президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не нацелен на устранение верховного лидера Ирана, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу».

При этом 19 июня Кац заявил, что уничтожение аятоллы — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».