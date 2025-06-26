Испанский премьер-министр Педро Санчес раскритиковал Евросоюз за противоречивость политики относительно санкций против России и Израиля. Его слова передает ТАСС.

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Выступая на Европейском совете, Санчес подчеркнул необходимость немедленного прекращения действия соглашения об ассоциации с Израилем. Он обратил внимание на тот факт, что ЕС ввел 18 санкционных пакетов против России, однако продолжает сотрудничество с Израилем, несмотря на серьезные нарушения последним статей договора, касающихся соблюдения прав человека.

Санчес указал на отсутствие логики в сложившейся ситуации, подчеркнув, что такое поведение демонстрирует наличие двойных стандартов внутри Евросоюза.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до этого заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознала, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.