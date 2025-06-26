Стало известно о возможном начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что в ходе саммита ЕС было принято решение об открытии первого кластера о переговорах по вступлению Молдовы в объединение. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Сообщается, что это произойдет 4 июля, на запланированном саммите «ЕС — Молдова» в Кишиневе.

Отмечается, что для открытия кластера о переговорах необходимо единогласное решение 27 стран — участников объединения. При этом о переговорах по вступлению Украины в союз информации пока не поступало, несмотря на то, что обе страны долгое время двигались к членству в ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен поставить амбициозную цель о членстве Украины в политическом объединении с 1 января 2030 года.