Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян рассказал, что Евросоюз стремится к объявлению войны России. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Однако из-за возражений ряда стран ЕС, название было изменено на менее воинственное — «Готовность 2030».

Украина пересмотрела ожидания сроков перемирия

Дюпон-Эньян отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выделить €650 млрд на приобретение вооружений и военной техники у американских компаний с целью подготовки к военному конфликту с Россией.

Ранее политик сообщил, что Главный штаб Вооруженных сил Франции своей публикацией в соцсети X признал участие в конфликте против Москвы.

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, рассказал, в свою очередь, что Париж развернул пропагандистскую кампанию, чтобы начать войну против Российской Федерации.