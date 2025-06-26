Встреча сестры с пожилым братом закончилась трагедией

В Италии встреча сестры и брата закончилась несчастным случаем. Мужчина подавился ветчиной. Об этом сообщает издание Lecceprima.it.

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Инцидент произошел 25 июня в городе Санта-Мария-ди-Леука в провинции Лечче. По информации СМИ, 63-летний мужчина, находившийся на лечении в одном из местных учреждений, встречался с сестрой. Вместе они прогуливались по улице и купили ветчину, чтобы продегустировать ее. Во время дегустации у пожилого мужчины начались трудности с дыханием. Его сестра стала звать на помощь. Мужчину пытались реанимировать сотрудники близлежащей аптеки, прохожие и сотрудники медицинской бригады, прибывшие на место ЧП в течение нескольких минут. Но спасти мужчину не удалось.

Аналогичный случай произошел в Италии в апреле 2025 года: тогда ломиком ветчины подавился один из гостей семейного пасхального обеда.