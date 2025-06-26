Встреча Макрона и Эрдогана снова обернулась конфузом

Встреча президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана снова обернулась конфузом — турецкий лидер жестко поставил на место французского коллегу. Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

Инцидент произошел на встрече глав государств в рамках саммита НАТО. Зайдя в кабинет, Макрон подал Эрдогану руку, согнутую в локте, для рукопожатия.

Турецкий президент оперативно перехватил инициативу. Одним движением руки он заставил коллегу развернуться и встать с другой стороны от него.

Макрон опоздал на саммит ЕС и был «заметно растрепанным»

«Во время встречи Макрон, пытаясь установить превосходство над Эрдоганом с помощью жестов, болезненно столкнулся с жесткой реальностью», — отметили эксперты.

Напомним, что на полях 6-й сессии Европейского политического сообщества, которая состоялась в столице Албании Тиране, Макрон позволил себе непочтительный жест по отношению к Эрдогану.

Президент Турции в ответ схватил главу Франции за палец и долгое время не отпускал. Макрону пришлось стоять в неудобной позе. Все это время он что-то говорил, а Эрдоган отстраненно слушал, судя по лицу, явно наслаждаясь ситуацией. Речь переводил переводчик.