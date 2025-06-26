Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг заявление президента США Дональда Трампа об отправке Израилем специалистов на ядерный объект Фордо в Иране для оценки ущерба. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что израильские спецагенты побывали на ядерном объекте Фордо в Иране после американского удара и обнаружили, что он «полностью уничтожен». Кроме того, по его словам, Тель-Авив уже готовит доклад об этом.

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«Если хотите узнать, что происходит в Фордо, лучше пойдите туда с большой лопатой и посмотрите. Там нет никого, кто мог бы оценить ущерб. Все, кто понимает разрушительную силу оружия, признают его опустошительный эффект», — сказал Хегсет.

Он отметил, что до окончательной оценки потребуются «недели и месяцы».