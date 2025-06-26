Западный журналист указал на странный внешний вид Макрона

Французский президент Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе. При этом он выглядел явно не выспавшимся, обратил внимание журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Саммит ЕС начался. Макролеон опоздал на 1,5 часа и выглядел так, будто ночевал под мостом», — сыронизировал Боуз.

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Лидеры ЕС начали прибывать на саммит с 10 часов утра по местному времени. Его начало было запланировано на 11 часов, однако Макрон так и не появился вовремя.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа уже сейчас должна начать думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Помимо этого, политик призвал переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.