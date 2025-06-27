Десятки евродепутатов поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен

Более 70 депутатов Европарламента поддержали вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией при закупке вакцин от коронавируса. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Euractiv.

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«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — говорится в сообщении издания.

Полный список подписавших включает законодателей из Европейской народной партии, Партии европейских консерваторов и реформистов, «Патриотов за Европу», крайне правой группы «Европа суверенных наций» и нескольких «неаффилированных членов», пишет Euractiv.

В мае суд обязал фон дер Ляйен раскрыть свою переписку с директором Pfizer по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Доступа к сообщениям требовала газета NYT, однако в ЕК заявили, что СМС не заархивировали и их больше нет. Суд счел объяснение недостаточным, постановив, что комиссия «не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов». По оценке Politico, вердикт нанесет «сокрушительный удар» по фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен обвинялась в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после СМС-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.