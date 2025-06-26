Стало известно, как саммит НАТО в Гааге отразится на переговорах РФ и США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически выполнил условия, выдвинутые Россией для начала следующего раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном, рассказал украинский политолог Руслан Бортник. Об этом пишет «Прайм».

По его мнению, саммит НАТО в Гааге показал, что входящие в блок страны до уровня «телячьей» смягчили свою позицию по отношению к различным инициативам Трампа.

«И знаете, что скажет Трамп [президенту России Владимиру] Путину? Он скажет: «Смотри, Владимир. Членство Украины в НАТО мы исключили как цель. Декларации больше этого нет. Смотри, тебя убрали из основных угроз, непосредственно. Я свою часть сделки выполнил. Какая твоя главная была претензия к нам? Членство Украины в НАТО. Я начал выполнять, как минимум», — предположил политолог.

Аналитик заметил, что Москва в ответ потребует формальной фиксации положения о том, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

В США сделали неожиданное заявление о России после саммита НАТО

Вместе с тем, уточнил эксперт, Трампу будет чем парировать, ведь он уже сделал первый шаг навстречу России, а следовательно, «вправе требовать от нее как минимум такого же шага навстречу США».

Бортник разъяснил, что американский лидер получил право требовать от РФ согласия на прекращение огня и остановки боевых действий по линии фронта.

«Этот саммит НАТО, эта декларация НАТО, она открывает дорогу к переговорам, еще одному раунду переговоров между США и Россией», — констатировал политолог.

Напомним, что Москва неоднократно и четко озвучила свою позицию по поводу прекращения огня, мирных переговоров и завершения СВО.

В Кремле подчеркнули, что Россия будет добиваться всех поставленных целей. Кроме того, пояснили официальные лица, нужен крепкий мир, а не передышка, которую противник использует для ротации войск, получения вооружений, усиления мобилизации.