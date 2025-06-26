Слова Соловьева напугали Европу

Британская газета Express сочла пугающими слова российского телеведущего Владимира Соловьева о якобы возможном «ядерном ударе» по Польше. Об этом говорится в материале издания.

«В леденящей душу тираде агрессивный ведущий Владимир Соловьев бушевал, говоря, что Россия должна переместить ядерное оружие в Иран под контролем Кремля и даже атаковать члена НАТО Польшу с помощью атомного оружия», — утверждает издание.

Как говорится в материале, Соловьев якобы заявил, что Россия должна применить тактическое оружие против Украины и «на всякий случай сбросить его в Польшу».

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До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что Россия точечно отвечает на неадекватные действия Польши и делает это с учетом собственных интересов.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отмечал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны Запада.