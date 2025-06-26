Французский лидер Эммануэль Макрон не приехал вовремя на саммит ЕС в Брюсселе, он опоздал на полтора часа и выглядел «заметно растрепанным». Об этом пишет издание Euractiv.

«Но один большой вопрос: где Эммануэль Макрон? Мы не видели его прибытия, и он также не явился на предварительную встречу либеральной группы», — пишет издание (цитата по РИА Новости).

Опоздавший на полтора часа французский лидер, как отметил Euractiv, был «заметно растрепанным».

Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

До этого Макрон заявил, что Европа «не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше», и призвал найти условия для восстановления доверия с Россией.

По словам Макрона, европейские граждане сейчас задумываются о своей безопасности в будущем и Европа не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше.