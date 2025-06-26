Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Дональда Трампа за поддержку еврейского государства и заявил, что Вашингтон и Тель-Авив продолжат действовать вместе, чтобы добиться победы над общими врагами. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху отметил, что США и Израиль «продолжат работать вместе, чтобы победить общих врагов, освободить похищенных и как можно скорее расширить круг мира». Под последним пунктом он подразумевал скорое увеличение числа стран на Ближнем Востоке, с которыми Тель-Авив установит дипломатические отношения.

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«Спасибо тебе, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня, а также за твою мощную поддержку Израиля и еврейского народа», — добавил Нетаньяху.

После этого он привел переведенное на иврит заявление американского главы, в котором он призвал немедленно прекратить судебные разбирательства против израильского лидера, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве.