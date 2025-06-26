Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Дональда Трампа за поддержку еврейского государства и заявил, что Вашингтон и Тель-Авив продолжат действовать вместе, чтобы добиться победы над общими врагами. Его слова приводит ТАСС.
Нетаньяху отметил, что США и Израиль «продолжат работать вместе, чтобы победить общих врагов, освободить похищенных и как можно скорее расширить круг мира». Под последним пунктом он подразумевал скорое увеличение числа стран на Ближнем Востоке, с которыми Тель-Авив установит дипломатические отношения.
Верховный лидер Ирана ответил на ультиматум Трампа
«Спасибо тебе, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня, а также за твою мощную поддержку Израиля и еврейского народа», — добавил Нетаньяху.
После этого он привел переведенное на иврит заявление американского главы, в котором он призвал немедленно прекратить судебные разбирательства против израильского лидера, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве.