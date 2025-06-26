Пока вы не уснули: неожиданная клятва Трампа о России и скандал с Гузеевой

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Трамп дал клятву о ненападении России на НАТО

Президент США Дональд Трамп поклялся европейским союзникам по НАТО, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства.

Об этом пишет The Washington Post (WP).

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он является президентом», — говорится в статье.

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Медведев высказался о будущем буферной зоны словами Путина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о создании буферной зоны на Украине и о ее будущем на заседании генсовета "Единой России".

Обращаясь к участникам заседания, Медведев сказал, что все здесь присутствующие люди взрослые и понимают, что "сегодня она буферная, а завтра уже не буферная", передает ТАСС.

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Россиянам начнут урезать зарплаты

Каждая шестая российская компания допускает возможность сокращения зарплат сотрудникам в перспективе ближайших 12 месяцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на опрос «Актион Бухгалтерии».

О возможности урезания выплат заявили 16,5% опрошенных компаний, при этом 3,6% работодателей планируют начать сокращения уже через один — три месяца. Более половины компаний (56,7%) планируют урезать зарплаты линейным работникам, а 36,5% сначала сократят выплаты топ-менеджерам.

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Ларисе Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы

Юрист Илона Гуськова заявила в беседе с порталом «Страсти», что телеведущую Ларису Гузееву могут привлечь как соучастницу в деле о мошенничестве.

По словам Гуськовой, Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы, если артистка получала деньги за рекламу и знала, что проект — афера. Юрист добавила, что уголовная ответственность маловероятна, если телеведущая была «лицом проекта» без осведомленности. Однако к актрисе могут подать гражданские иски за введение в заблуждение.

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Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе над США

Иран одержал победу над США, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи в обращении к нации.

"Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом", – процитировала иранского лидера его пресс-служба в социальной сети X.

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Премьер Сербии дал обещание по поставкам оружия Украине

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью ТАСС обещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии, поставок вооружений Украине от Белграда не будет.

В Службе внешней разведки (СВР) РФ 23 июня заявили, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Мацут ответил на вопрос о том, какие меры Белград принял после публикации заявления для предотвращения подобных поставок.

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Президент Литвы сделал заявление о конце конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа, говоря о перспективах окончания украинского конфликта, заявил, что «не видит света в конце туннеля».

Слова главы государства приводит издание УНИАН.

«Я не вижу света в конце тоннеля», — отметил он.

Науседа добавил, что Западу необходимо ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

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В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Так сообщения об оскверняющем святыню изображении прокомментировал в Telegram митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

По его словам, повелевший возвести храм после победы над Казанским ханством русский царь Иван Грозный переворачивается в гробу, когда наблюдает, как символ его триумфа превращается в знак поражения.

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Суд отправил под стражу мужчину, бросившего на пол ребенка в Шереметьеве

Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца до 24 августа гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 26 июня, стало известно из постановления суда.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Витикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — передает данные из постановления суда ТАСС.

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Стала известна судьба Роналду в «Аль-Насре»

Саудовский «Аль-Наср» в своих соцсетях анонсировал подписание нового контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду.

В публикации Роналду произнес фразу: «Аль-Наср» навсегда».

«История продолжается», — подписал публикацию саудовский клуб.

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