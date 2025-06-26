В Иране рассказали о своем уровне доверия к США

Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что Иран не доверяет США и их союзникам «на сто процентов». Об этом дипломат рассказал корреспонденту «Известий».

Санеи напомнил, что Иран и США провели уже пять раундов переговоров. Был запланирован шестой раунд, но он был сорван в результате атак Израиля.

«Конечно же, мы ни в коем случае не можем доверять словам и обещаниям, которые нам дает Запад. Но, конечно же, мы не покинули стол переговоров», - подчеркнул дипломат.

Он заявил, что Иран хочет продолжить диалог и переговоры, основываясь на принципах взаимного уважения и международного права.

Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня. Президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран «пришли к нему почти одновременно» и заявили о готовности к деэскалации. Президент США отмечал, что эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, «но этого не произошло и никогда не произойдет».

Незадолго до этого, в ночь на 22 июня, США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Иранские власти возразили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров.

СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.

Вечером 23 июня Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Трамп назвал ответ Ирана «очень слабым» и подчеркнул, что ни один американец не пострадал, и ущерба нанесено «практически не было».