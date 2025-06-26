Жена Пашиняна заплатила за три дня отдыха в Турции более 100 тыс. долларов

Стало известно, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна отдохнула в Турции за 100 тыс. долларов. Такую сумму Анна Акопян отдала за три дня.

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О тратах первой леди Армении сообщает РЕН ТВ.

Известно, что жена Пашиняна останавливалась в пятизвездочном отеле в Анталье. Президентский люкс обошелся в 6 тыс. евро за ночь.

Также Анна тратила деньги на ванны с шампанским, личных инструкторов по йоге, прислугу, аренду яхт. Курортный комплекс, где она останавливалась, был построен в 2009 году и связан с предпринимателем Тельманом Исмаиловым.

Весной сообщалось о краже золота из квартиры пресс-секретаря Пашиняна. Речь идет о кольцах, серьгах и колье, стоимость которых составляет почти 7 тыс. долларов.