Илон Маск обратился к верховному лидеру Ирана

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США — большой сатана или величайший.

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«Америка - большой сатана или величайший сатана?» — написал Маск под постом на странице Хаменеи.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

Лукашенко: удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.