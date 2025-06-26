«Хулиган или папочка?»: главу МИД Канады попросили оценить намерения Трампа

Главу МИД Канады Аниту Ананд спросили, намерен ли Дональд Трамп отказаться «от планов по завоеванию» ее страны, попросив оценить «хулиган» ли американский лидер. Об этом пишут «Известия».

Вопрос был задан в ходе пресс-конференции с участием главы канадского внешнеполитического ведомства, и касался в том числе и «поведения президента США Дональда Трампа на недавних саммитах».

«Вы стали уверены в том, что теперь он воздержится от своего проекта по завоеванию вашей страны? Он хулиган или папочка?» - поинтересовался журналист.

Ананд подчеркнула, что Канада никогда не станет 51-м штатом США и будет отстаивать как свою независимость, так и территориальную целостность.

«Наши отношения с США строились веками и будут укрепляться дальше (…) Настал момент, когда мы сможем объединиться для решения мировых кризисов. Давайте выстраивать диалог», - обратилась она к президенту США, так и не ответив, кем считает Трампа «хулиганом или папочкой».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. В социальной сети Truth Social он писал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. А 4 марта глава Белого дома объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп отметил, что урегулировать ситуацию Оттава может, став 51-м штатом США.