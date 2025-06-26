Украина пересмотрела ожидания сроков перемирия

На Украине рассчитывали прекратить огонь к середине 2025 года, но пересмотрели свои ожидания. Об этом сообщается в материале газеты The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

«Прекращение огня было в центре всех экономических прогнозов, и оно могло наступить где-то в середине 2025 года», — высказался источник.

Отмечается, что перемирие могло бы положительно сказаться на экономической ситуации в стране. Теперь Киев уделяет основное внимание тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Украиной. Он заявил, что первоначально российская армия должна освободить всю территорию региона.