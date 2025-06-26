Румыния получила от Нидерландов партию истребителей F-16 за один евро

Румынский министр обороны Йонуц Моштяну заявил, что Нидерланды передадут Румынии восемнадцать истребителей F-16 за символическую цену в один евро. Об этом сообщает N-TV.

Как отмечает N-TV, Нидерланды серьезно опередили многие страны ЕС в переходе на истребители F-35. Стране больше не нужны списанные F-16. После «щедрых пожертвований» этих истребителей Украине значительное количество F-16 будет передано Румынии.

В рамках саммита НАТО Моштяну и его нидерландский коллега Рубен Брекельманс подписали соглашение о передаче восемнадцати истребителей Румынии. Моштяну сообщил, что до конца года истребители будут переданы в собственность румынского государства за «скромную цену». Позже он уточнил, что речь идет о сумме в один евро.

Истребители предназначены для учебного центра в городе Фетешти, где, среди прочего, проходят подготовку украинские пилоты F-16. После новой сделки румынский флот будет насчитывать более 70 истребителей.

Ранее сообщалось, что Украина получила 24 снятых с вооружения нидерландских F-16. Последние из них были доставлены в страну в мае. Первоначально Киев надеялся получить все сорок два нидерландских F-16, но этого так и не произошло - остальные самолеты находятся в нерабочем состоянии, отмечает N-TV.