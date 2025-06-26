Российскую Федерацию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону Североатлантического альянса в 2029 году, объявленный на саммите западного военно-политического блока в Гааге, пишет Weapons and Strategy.

«Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль», — поделился своей точкой зрения экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

До этого британское издание Telegraph опубликовало статью, в которой речь шла о том, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.

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Саммит Североатлантического альянса проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены западного военно-политического блока согласились смягчить риторику в адрес Российской Федерации и увеличить оборонные расходы. В документе говорится о поддержке Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте нет упоминания о перспективах вступления бывшей советской республики в НАТО.