Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов вооруженных сил Германии, чтобы превратить республику в военный лагерь. Об этом заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

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«В Республике Молдова разместится так называемая «консультативная группа» германского Бундесвера. Говоря простым языком, немцы должны поскорее превратить нейтральную Молдавию в военный лагерь», — написал Петрович.

Он напомнил властям республики, что было 84 года назад, когда на молдавскую землю также пришли «консультанты». По словам Петровича, земля тогда «умылась кровью» от этих «консультаций», а количество жертв не могут посчитать до сих пор.

Активист выразил сомнение, что единственной целью немецких консультантов будет «ускорение процесса модернизации системы обороны» страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО. После прихода к власти президента Майи Санду в стране стали часто проходить учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

До этого депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил, что размещение немецких военных консультантов в Молдавии является частью подготовки ЕС к войне с Россией.

Сафонов считает, что военные действия против РФ могут развернуться в конце 2020-х — начале 2030-х годов. По его словам, немецкий консультативный пункт бундесвера в Кишиневе — это первый этап переформирования армии Молдавии в войска образца НАТО.