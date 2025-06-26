Хаменеи: Трамп преувеличил масштабы нанесенного иранским ядерным объектам ущерба

Президент США Дональд Трамп намеренно преувеличил размер ущерба, нанесенного американскими ВС иранским ядерным объектам. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"Они нанесли удар по нашим ядерным объектам, что само по себе заслуживает уголовного преследования в международных судах, но они не смогли сделать ничего существенного", - сказал он в обращении к иранскому народу.

По словам Хаменеи, Трамп намеренно преувеличил масштабы нанесенного ущерба, так как "стало ясно, что ему это было необходимо".

Как отметил лидер исламской республики, США "ничего не смогли сделать, не смогли достичь своей цели и преувеличивают [масштабы ущерба], чтобы скрыть правду".

Ранее Трамп выступил с утверждением, что иранские ядерные объекты, атакованные американскими ВС в ночь на 22 июня, якобы полностью уничтожены.