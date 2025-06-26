Казахстан изменил название последней статьи УК с упоминанием елбасы

В Казахстане одобрены поправки, согласно которым из последней статьи Уголовного кодекса исчезнет упоминание звания «елбасы», сохранив прежние санкции за покушение на экс-президента.

Сенат парламента Казахстана одобрил поправки в Уголовный кодекс, которыми изменяется название ст. 177, передает ТАСС.

Теперь она будет называться «Посягательство на жизнь экс-президента Республики Казахстан». Ранее статья называлась «Посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан – елбасы», что отражало официальный титул Нурсултана Назарбаева, занимавшего пост с 1991 по 2019 год.

В 2023 году из Уголовного кодекса уже были исключены статьи 373 и 374, связанные с защитой чести, достоинства и гарантий неприкосновенности первого президента. Статья 177 оставалась единственной, где упоминался елбасы. При этом содержание и наказание по статье не изменились: за покушение на экс-президента, совершенное из мести за его деятельность, предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, а также возможность лишения гражданства. Статья относится к террористическим преступлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву. Власти страны ликвидируют культ личности Назарбаева с особенной осторожностью. Парламент Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – елбасы».