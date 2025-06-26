Политолог: поддержка Украины со стороны Европы теперь будет меньше и в кредит

Сотрудничество Европы с Украиной теперь будет менее интенсивным и, скорее всего, на условиях кредитования. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, «Украина не является для НАТО ни союзником, никем, а только инструментом по сдерживанию России». Также он утверждает, что «Киев не рассматривается здесь как субъект, а только как объект».

Асафов подчеркнул, что Зеленский может испытывать чувство гордости за то, что ему удалось провести продуктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. Однако, по его мнению, результаты этих встреч пока остаются неясными.

«Здесь довольно сложно предположить, как именно Европа собирается самостоятельно тащить этот чемодан без ручки в качестве поддержки киевского режима», — отметил Асафов.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины. По его словам, проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в США.