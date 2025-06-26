Стало известно, какая страна отвлечет США от Украины

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что США могут еще больше отдалиться от Украины из-за кризиса на Ближнем Востоке и борьбы с Китаем. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Перенджиева, в ближайшее время США будет «не до Украины». Политолог заявил, что у США одновременно усилятся внутренние и внешние проблемы, включающие Ближний Восток и противостояние с Китаем, которое может перейти в военное.

«Возможно, уже в октябре что-то начнет происходить. Это ниточка от Ближнего Востока. Иран не только наш стратегический партнер, но и союзник Китая», - подчеркнул Перенджиев.

Ранее замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что вероятность полного выхода США из переговоров по Украине «близка к нулю». По мнению Суслова, Дональд Трамп заинтересован в продолжении мирного процесса, а выход из него стал бы серьезным ударом для американского президента: ему пришлось бы искать способы объяснить свою неудачу.