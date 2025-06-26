В позициях НАТО и Евросоюза относительно приема Украины в эти организации произошел огромный поворот, свое мнение по этому вопросу изменила теперь даже Польша. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

"Сегодняшние новости. Огромный поворот: теперь даже поляки не просят о членстве Украины в НАТО и ЕС. Европа просыпается!" - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В последние недели Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия выступает против поспешного приема Украины в ЕС, поскольку это нанесет вред европейской экономике и втянет страны в прямой конфликт с Россией. О вступлении Украины в НАТО, по его мнению, вообще не может быть речи, так как это будет, по сути, означать начало третьей мировой войны.

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После саммита НАТО, состоявшегося 24-25 июня в Гааге, премьер заявил, что там победили силы, выступающие за укрепление альянса, а не Украины, то есть те, кто не поддерживает ее присоединения к трансатлантическим военным структурам. Орбан считает, что такие изменения в настроениях западных лидеров произошли под влиянием президента США Дональда Трампа.