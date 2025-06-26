Политолог оценил отказ Польши от Оттавской конвенции

Польша своим выходом Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, пытается повысить свой статус в НАТО и укрепить политические позиции. Об этом заявил News.ru политолог Андрей Кортунов.

Ранее Польша решила отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин и сообщила о намерении разместить их на границе с Россией и Белоруссией. По словам замминистра обороны Павла Бейды, у страны «нет другого выбора».

Сейм Польши подавляющим большинством голосов одобрил закон о денонсации Оттавской конвенции. За документ проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, воздержались трое.

По словам политолога Андрея Кортунова, выход Варшавы из Оттавской конвенции можно считать частью «нагнетания военной истерии» и попыткой «набить себе цену», подчеркнув свою значимость в трансатлантических структурах.

«Польша позиционирует себя как прифронтовое государство, которое непосредственно соприкасается с агрессивным восточным соседом, поэтому она должна получать дополнительные финансовые ресурсы и политическую поддержку», - отметил эксперт.

Он напомнил, что противопехотные мины считаются одним из самых жестоких и бесчеловечных типов оружия и страны, которые намерены выйти из Оттавской конвенции, ссылаясь на российскую угрозу, собираются заминировать свои границы.

Напомним, что президент Латвии Эдгар Ринкевич уже подписал закон о выходе своей страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с тем, что «ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась».