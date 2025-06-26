СМИ: в отсутствие Хаменеи в руководстве Ирана появились новые альянсы

Пока верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике, иранские политики и военные командиры начали формировать альянсы и бороться за власть. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников, знакомых с текущими политическими дискуссиями.

Как отмечает NYT, Хаменеи, обладающий решающим голосом по всем ключевым вопросам в Иране, не появлялся на публике и не делал заявлений почти неделю. Сообщалось, что все это время он находился в бункере и воздерживался от электронных коммуникаций, чтобы защититься от покушений. Его отсутствие удивило и обеспокоило всех - от политических инсайдеров до широкой общественности, подчеркивает газета.

По словам источников издания, за время отсутствия Хаменеи иранские руководители начали объединяться в группы. У этих фракций разные взгляды на иранскую ядерную программу, переговоры с США и противостояние с Израилем.

Наиболее сильная на данный момент фракция настаивает на умеренности и дипломатии, заявили собеседники NYT. Ее возглавляет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Среди союзников Пезешкиана - глава судебной системы Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи, близкий к верховному лидеру, и новый командующий вооруженными силами, генерал-майор Абдулрахим Мусави.

В Иране обеспокоены отсутствием на публике Али Хаменеи

Конкурирующая консервативная фракция во главе с влиятельным политиком Саидом Джалили публично раскритиковала президента и его министра иностранных дел, поставив под сомнение легитимность «неожиданного» прекращения огня и осудив любое возвращение к ядерным переговорам с США. В эту фракцию входят сторонники жесткой линии, имеющие большинство в парламенте, а также некоторые старшие командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хаменеи 26 июня опубликовал пост в соцсети X, поздравив иранский народ с победой над Израилем и США. Он заявил, что Иран «дал Америке серьезную пощечину».