Президент Литвы сделал заявление о конце конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа, говоря о перспективах окончания украинского конфликта, заявил, что «не видит света в конце туннеля».

Слова главы государства приводит издание УНИАН.

«Я не вижу света в конце тоннеля», — отметил он.

Науседа добавил, что Западу необходимо ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

Стало известно, какая страна отвлечет США от Украины

До этого американская газета The Washington Post писала, что несмотря на усилия США по продвижению мирных инициатив, конфликт может «затянуться на годы и погубить находящуюся в упадке экономику».

По оценке издания, экономика Украины уже «балансирует на грани».