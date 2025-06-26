Молдавия является зависимой от ресурсов страной и сложно ожидать реального процесса евроинтеграции, сейчас это лишь «морковка», которую подвесили перед молдаванами. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

По его словам, «чистое вранье» то, что Молдавия независима, так как в стране нет ни денег, ни энергетических ресурсов.

«Евроинтеграция – это несбыточная мечта части молдаван. Это морковка, которую нам подвесили. (…) А власть хочет сказать нашему народу, что нам жить будет хорошо в Европе. Они уже это врут на протяжении шести лет и продолжают врать. Что они говорили? «У вас будут дороги, как в Германии, пенсии 10 000 евро, зарплата 15 000 евро, заводы». Ничего из этого и близко нет», - заметил политик.

Он также уверен, что Молдавия – «мусор для Европы» и процесса евроинтеграции не будет никогда, а в кандидаты на членство в ЕС страна попала « просто за компанию с Украиной».

«Если у нас с Россией единый язык общения, единая культура, единая история, у нас единое воспитание, то что у нас с европейцами общего? Ничего! Мы не ходим на гей-парады* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) – это не наша культура. У нас традиционные ценности, в Молдове преобладает [православная] вера. То есть нас [с ЕС] ничего не объединяет», - констатировал Илан Шор.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной, а также Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ. Опрос, проведенный компанией iData в апреле 2025 года, показал, что большинство жителей Молдавии поддерживают интеграцию в Европейский союз, но выступают против вступления в НАТО.

В свою очередь президент республики Майя Санду заявила о том, что Молдавия может завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2027 года, но «очень многое зависит от парламентских выборов».

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.