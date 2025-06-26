Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе над США

Иран одержал победу над США, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи в обращении к нации.

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"Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом", – процитировала иранского лидера его пресс-служба в социальной сети X.

Хаменеи подчеркнул, силы Штатов напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке. США чувствовали, что если бы они не сделали обратного, то Израиль будет уничтожен. При этом еврейское государство едва ли не рухнуло и "было раздавлено" под ударами Ирана, добавил лидер Исламской Республики.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Тогда Израиль начал операцию "Восходящий лев" и ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов еврейского государства.

В Иране обеспокоены отсутствием на публике Али Хаменеи

Затем Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, силы Штатов полностью уничтожили объекты по обогащению урана.

В свою очередь, Иран провел операцию "Хорошая весть о победе", в ходе которой были атакованы базы Штатов в Катаре и Ираке.

Спустя некоторое время Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Также премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль смог добиться исторической победы, которая сохранится в поколениях. По его словам, страна устранила угрозу уничтожения ядерными бомбами, уничтожения 20 тысяч баллистических ракет, а также заморозила ядерный проект Ирана.