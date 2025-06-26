Бельгия заявила о расколе между ЕС и США из-за Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что у Евросоюза и США больше нет единой точки зрения по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление де Вевера перед саммитом ЕС.

Бельгийский премьер подчеркнул, что Европа должна извлечь урок из расхождения с США и стать «стратегически сильнее». В то же время он отметил, что у европейцев недостаточно возможностей и они зависят от американцев.

«Мы надеемся, что они [США] будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в США», - заявил де Вевер.

Он выразил надежду, что на саммите ЕС страны смогут продемонстрировать более явную поддержку Киева, чем на саммите НАТО. Де Вевер отметил, что Владимир Зеленский посетил саммит НАТО, но присутствовал лишь на неформальной части встречи - его не было за столом переговоров.

СМИ раскрыли, на что пошли ЕС и НАТО ради Трампа

Ранее газета The Telegraph рассказала, что лидеры НАТО смягчили критику в адрес России в своем финальном коммюнике из-за президента США Дональда Трампа. В коммюнике прошлого саммита страны НАТО осуждали действия РФ на Украине и говорили, что «будущее Украины - в НАТО». В новом документе таких заявлений нет.