Премьер Финляндии обратился с призывом по России к Венгрии и Словакии

Премьер Финляндии Петтери Орпо по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о блокировке новых санкций Венгрией и Словакией, призвал найти способы склонить Будапешт и Братиславу одобрить 18-й пакет антироссийских ограничительных мер, пишет РИА Новости.

"Продление санкций, которые истекают в скором времени, и принятие нового пакета санкций абсолютно необходимо, и нужно найти способы включить и эти две страны", - поделился своей точкой зрения Орпо.

Финский премьер выразил надежду, что лидеры Европейского союза достигнут решения по рестрикциям на встрече в четверг.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить новый пакет ограничительных мер до конца недели и работает над поиском компромиссов.

Страна Евросоюза отказалась поддержать новые санкции против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в четверг, что его страна в пятницу не будет голосовать за новый пакет антироссийских санкций, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с вероятной остановкой импорта российского энергетического сырья в Европейский союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Будапешт получил очень хорошее предложение от ЕС, но над ним еще необходимо немного поработать.