Наводнение в Китае унесло жизни шести человек

Как минимум шесть человек погибли в результате наводнения в китайской провинции Гуйчжоу. Как сообщает Reuters, наводнения охватили и другие юго-западные районы страны.

Города и деревни у крупной реки в китайском автономном районе Гуанси оказались наполовину затопленными. Наводнение, затопившее города Жунцзян и Цунцзян в горной провинции Гуйчжоу 24 июня, распространилось вниз по течению на другие части юго-западного Китая, включая сельские поселения в Гуанси у реки Лю (она берет начало в Гуйчжоу).

По данным китайских государственных СМИ, 26 июня сильнее всего пострадал поселок Мэйлинь в Гуанси, где уровень воды в пиковый момент превысил безопасную отметку более чем на четыре метра.

Как отмечает Reuters, юго-запад Китая - от Гуйчжоу и Гуанси до Чунцина, Юньнани и Сычуаня - находится в состоянии готовности к вторичным катастрофам, включающим возможные обрушения дорог, оползни и прорывы плотин ГЭС.

Город Жунцзян, расположенный в месте слияния трех рек, пострадал от наводнения, которое, по словам китайских метеорологов, случается раз в 50 лет. Скорость потока на одном участке реки Лю в Жунцзяне выросла до 11 800 кубических метров в секунду - это более чем в 80 раз превышает среднюю скорость потока.

«Это наводнение стало для нас тяжелым ударом», - рассказал житель Жунцзяна, чья кондитерская полностью затоплена, а небольшой электроскутер, используемый для доставки, поврежден без возможности восстановления.

Тропический циклон обрушился на островную китайскую провинцию Хайнань рано утром 26 июня. Затем циклон пришел в материковую провинцию Гуандун.

Сильные штормы и наводнения, которые метеорологи связывают с изменением климата, все чаще становятся серьезными проблемами для китайских властей. Стихия грозит разрушить стареющие системы защиты от наводнений и вынудить миллионы людей покинуть свои дома.