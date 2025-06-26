С видом на ракетный полигон: Ким Чен Ын открыл новый курорт в КНДР

Газета.Ru
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Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
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Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
2/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
3/22
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
4/22
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA

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Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
5/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
6/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
7/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
8/22
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
9/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA

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Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
10/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР
11/22
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
12/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР
13/22
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
14/22
Ким Чен Ын на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA

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Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР
15/22
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
16/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
17/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
18/22
Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
19/22
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA

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Ким Чен Ын на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
20/22
Ким Чен Ын на церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР
21/22
Во время церемонии открытия новой туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР 
© KCNA
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР
22/22
Вид на новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове КНДР 
© KCNA

24 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове. На церемонии присутствовали посол России в КНДР Александр Мацегора и другие сотрудники российской дипмиссии. Центральное телеграфное агентство Кореи назвало открытие курорта «великим, знаменательным событием, радующим всю страну», и «прелюдией к новой эпохе» государственного туризма КНДР.

«Ким Чен Ын выразил уверенность, что волна счастья в Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоне позовет райское завтра во всех уголках вышитой шелком чудесной родной земли и прославит привлекательное название как мировой туристической культурной зоны отдыха», — говорилось в сообщении ЦТАК.

На территории комплекса в Вонсане расположены отели, пансионаты, пляжи, спортивные площадки, магазины, рестораны и аквапарк. Однако его главная особенность — вид на ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие.

Свои двери для отдыхающих курорт откроет 1 июля и сможет принимать одновременно до 20 тыс. человек. Первый тур из России запланирован на 7 июля: помимо пляжного отдыха на побережье, российские туристы смогут посетить Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен.