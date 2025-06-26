Политолог: Трамп сохранил стратегическое присутствие США в НАТО

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv подвел итоги завершившегося в Гааге саммита НАТО. По его мнению, союзники США добились основного — глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет стратегическое присутствие Америки в Североатлантическом альянсе, несмотря на прежние угрозы покинуть его.

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Эксперт делает вывод, что ключевая функция блока — противостояние России — остается в силе.

«Для нас это сигнал, что все вот эти инфантильные модели — что сейчас Трамп уйдет из Европы, Европа прогнется без хребта под нами, мы практически уже договорились по Украине, — они не соответствуют действительности», — отметил Пинчук.

При этом он обратил внимание, что никаких обещаний Украине дано не было. По словам обозревателя, это свидетельствует скорее о том, что фокус внимания НАТО смещен от поддержки Киева в сторону противостояния России в целом.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.