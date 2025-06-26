Эксперт: Трамп переложил ответственность за Украину на Европу

Саммит НАТО, прошедший в Гааге, показывает, что президент США Дональд Трамп переложил ответственность за военную и финансовую поддержку Украины на Европу. Такое мнение высказал отставной дипломат, экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве (2014-2019) Иэн Прауд в авторской статье, опубликованной на американском портале Responsible Statecraft.

"Гаагский саммит НАТО подтверждает, что президент Дональд Трамп теперь видит расходы на войну на Украине как проблему Европы. Менее очевидно, останется ли у него терпение, чтобы продолжить добиваться мира", - пишет эксперт.

По его мнению, во время саммита сложилось впечатление, что "Украина, а значит и НАТО, существенно опустились в списке приоритетов Трампа".

Прауд указывает на формулировки, утвержденные коммюнике, принятом по итогам встречи, согласно которым страны НАТО считают оказание поддержки Украины своим "суверенным обязательством". По словам эксперта, слово "суверенный" может в данном случае означать, что "в то время как некоторые союзники могут сделать суверенный выбор финансировать Украину, другие могут выбрать этого не делать".

"Это четкое указание на то, что мы наблюдали уже некоторое время, - что президент Трамп считает финансирование конфликта на Украине проблемой Европы, а не Америки", - подытоживает Прауд.

Между тем экс-дипломат отмечает, что саммит в Гааге также не продемонстрировал усиление импульса к поиску возможностей для урегулирования украинского кризиса. Прауд полагает, что Трамп более заинтересован в повышении военных расходов стран альянса до 5% ВВП, нежели в прекращении конфликта, к чему и вовсе может утратить интерес.