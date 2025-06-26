В Иране обеспокоены отсутствием на публике Али Хаменеи

Жители Ирана обеспокоены тем, что верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, не появляется на публике, а его окружение уходит от вопросов журналистов о его местонахождении. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Али Хаменеи «не появлялся на публике и не давал о себе знать уже почти неделю». При этом на прямой вопрос о том, все ли с ним в порядке, который в эфире иранского телеканала был задан главе архивного офиса Хаменеи Мехди Фазаэли, прямого ответа не прозвучало.

«Люди, которые отвечают за защиту верховного лидера, хорошо справляются со своей работой. Если бог даст, наш народ сможет отпраздновать победу рядом со своим лидером», - ответил он.

Он подтвердил, что офис аятоллы получает множество запросов от граждан и официальных лиц о состоянии верховного лидера. Такие же запросы получают и редакции СМИ.

Согласно заявлению официальных лиц, которое приводит издание, верховный лидер Ирана укрылся в бункере и воздерживался от общения с внешним миром, чтобы предотвратить покушения на него.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац называл одной из целей атак на Иран «прекращение существования» верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. А западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что верховного лидера перевели в особое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Вашингтону известно местонахождение Али Хаменеи, но в данный момент нет планов по его ликвидации.