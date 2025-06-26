Фон дер Ляйен и ее команде грозит отставка

Скандал с закупками Европейским союзом вакцин от COVID-19 во время пандемии настиг главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ей грозит вотум недоверия, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, ультраправые депутаты Европарламента заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК. Ранее суд ЕС вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

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Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. А в мае текущего года суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Для отстранения главы Еврокомиссии потребуется более двух третей голосов евродепутатов.