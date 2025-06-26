Фон дер Ляйен и ее команде грозит отставка из-за скандала с вакцинами

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Скандал с закупками Европейским союзом вакцин от COVID-19 во время пандемии настиг главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ей грозит вотум недоверия, сообщает газета Financial Times.

Фон дер Ляйен и ее команде грозит отставка
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По данным издания, ультраправые депутаты Европарламента заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК. Ранее суд ЕС вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

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Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. А в мае текущего года суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Для отстранения главы Еврокомиссии потребуется более двух третей голосов евродепутатов.