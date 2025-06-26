МИД Армении заявил о продолжении нормализации отношений с Азербайджаном

ТАСС

Переговоры между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений не зашли в тупик, диалог продолжается. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

МИД Армении заявил о продолжении нормализации отношений с Азербайджаном
© РИА Новости
"Я бы не стал оценивать процесс как тупиковый, поскольку для такой оценки нужна ситуация, когда нет никаких обсуждений, а обсуждения продолжаются", - отметил он и выразил надежду, что представители Армении и Азербайджана в скором времени проведут встречу для обсуждения мирного соглашения.

3 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване пояснили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого в Баку заявили, что для подписания мирного соглашения Армения должна инициировать роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе. Армянские власти в ответ отметили, что готовы распустить Минскую группу ОБСЕ параллельно с подписанием мирного соглашения и намерены принять новую конституцию, однако последний пункт назвали "внутренним вопросом" страны.