МИД Армении заявил о продолжении нормализации отношений с Азербайджаном

Переговоры между Арменией и Азербайджаном о нормализации отношений не зашли в тупик, диалог продолжается. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Я бы не стал оценивать процесс как тупиковый, поскольку для такой оценки нужна ситуация, когда нет никаких обсуждений, а обсуждения продолжаются", - отметил он и выразил надежду, что представители Армении и Азербайджана в скором времени проведут встречу для обсуждения мирного соглашения.

3 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване пояснили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого в Баку заявили, что для подписания мирного соглашения Армения должна инициировать роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе. Армянские власти в ответ отметили, что готовы распустить Минскую группу ОБСЕ параллельно с подписанием мирного соглашения и намерены принять новую конституцию, однако последний пункт назвали "внутренним вопросом" страны.