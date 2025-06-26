Обзор иноСМИ: саммит НАТО без гарантий для Киева, африканский план Украины

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«Украина использует Африку для борьбы с Россией»

Мавритания, расположенная на засушливом западном побережье Африки, стала неожиданным плацдармом для всё более глобальной борьбы Украины против России, пишет Reuters. Новое посольство Киева в столице страны Нуакшоте - одно из восьми, открытых в Африке с 2022 года - курировало поставки продовольственной помощи беженцам из соседнего Мали. Украина также предлагает обучить мавританских солдат, заявил агентству спецпредставитель Киева в Африке. Предложение прозвучало на фоне роста напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы в борьбе с повстанцами-туарегами. Reuters отмечает, что российские горнодобывающие компании закрепились в регионе Сахеля, куда входит и Мали. Украина же заявила о своей готовности «поделиться с Мавританией технологиями и достижениями».

Ранее Кремль заявил, что Россия будет расширять сотрудничество с африканскими странами, в том числе в чувствительной оборонной сфере. В начале украинского кризиса многие африканские страны отказались встать на сторону Киева в ООН. Несколько месяцев спустя Украина разработала свою первую стратегию по Африке. Заявленные цели состояли в том, чтобы противостоять нарративу России и увеличить торговлю и инвестиции на континенте, который хорошо помнит российскую поддержку во времена холодной войны и позицию Москвы против апартеида. Всего у России около 40 миссий в Африке, и недавно было объявлено о планах открыть еще семь. Южноафриканский аналитик Тим Мурити сказал, что стратегия Украины в Африке лишена последовательности. Он указал, что Киев не назначил посла в Эфиопии, - это ключевой пост, который Россия и другие страны используют для взаимодействия с влиятельным Африканским союзом, базирующимся в Аддис-Абебе.

«Саммит НАТО не улучшил положение Украины»

Страны НАТО в своем коммюнике по итогам июньского саммита не осудили действия России на Украине прямо, как делали это в прошлые годы. Хотя премьер Британии Кир Стармер настаивал, что позиция НАТО по Украине «не изменилась», она явно стала менее жесткой, пишет The Telegraph. Киев больше не приглашают в НАТО, подчеркивает издание.

Владимир Зеленский заявил, что он «удовлетворен» результатами саммита НАТО. Но, несмотря на традиционные заявления о поддержке Киева, облегчения для Украины не предвидится, отмечает The Telegraph. По версии газеты, переменчивая натура президента США Дональда Трампа означает, что никаких гарантий ни для Украины, ни для стран НАТО не существует.

«ЕС может ограничить доступ США к военным базам»

Экс-помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер считает, что европейцы осознают принципиальные изменения в политике США: они больше не уверены, что инвестиции в лидерство Америки защитят их интересы. Как заявила Валландер в своей статье для Foreign Affairs, растущая европейская мощь означает, что эпоха комфортного лидерства США закончилась. Президенту США Дональду Трампу удалось заставить страны Европы увеличить расходы на оборону. Но теперь, когда европейцы тратят на свою защиту больше, у Вашингтона становится меньше рычагов давления на Европу.

Европа будет менее склонна покупать американское оружие. Более того, она может лишить США права использовать военные базы на своей территории для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, предупредила Валландер. Защита Израиля от иранских воздушных атак в 2024 году зависела от американских военных самолетов и кораблей, базирующихся в Греции, Италии, Испании и Британии. Европейские базы позволили США уничтожать ударные и командные объекты йеменских хуситов. Пентагон может отслеживать российские подлодки в Северном Ледовитом океане, но только благодаря многочисленным военно-морским и воздушным средствам США, размещенным в Европе. По мнению Валландер, у США и Европы по-прежнему много общих интересов, которые будут побуждать их продолжать работать вместе. Но меняющийся баланс сил означает, что Америке теперь нужно заслужить партнерство Европы - как раз тогда, когда это партнерство становится все более значимым.

«Рютте обманул европейцев и заставил их раскошелиться»

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая в роли «лояльного агитатора» США, сделал все возможное, чтобы «обмануть» европейские страны и заставить их раскошелиться: когда «российской угрозы» оказалось недостаточно, он заговорил о «китайской угрозе». Так результаты саммита НАТО прокомментировала газета Global Times. В совместном заявлении по итогам саммита страны НАТО пообещали нарастить свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

Как отмечает Global Times, речь идет о триллионах долларов дополнительных расходов, которые сделают НАТО лидером в мировых военных тратах. Однако это вряд ли обезопасит членов альянса - несмотря на рост расходов в предыдущие десять лет, вся Европа оказалась втянута в украинский кризис, а мировая экономика пострадала из-за «неконтролируемой и безудержной» экспансии НАТО, подчеркивается в статье. Как отмечает Global Times, раздувание утверждений, что ВМФ Китая уже сравнялся с американским флотом и что Китай накопит «тысячу ядерных боеголовок к 2030 году», является попыткой легитимировать проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. Используя «китайскую угрозу» для оправдания своей военной экспансии, НАТО даже опередило США, пообещав «подготовиться к возможному конфликту в Тайваньском проливе».

«Ссора Трампа с Маском приносит пользу Безосу»

Тлеющая вражда между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском порождает потенциального бенефициара - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, пишет The Wall Street Journal. По словам осведомленных источников газеты, Безос говорил с Трампом как минимум дважды за июнь, а гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа. Отношения Безоса с Трампом потеплели настолько, что бизнесмен даже пригласил президента на свою свадьбу в Венеции (Трамп, скорее всего, не сможет присутствовать). Безос также наладил связи с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

По крайней мере в некоторых разговорах с Трампом и его чиновниками Безос и другие руководители Blue Origin призывали к предоставлению их компании дополнительных государственных контрактов. Безос и Лимп позиционируют Blue Origin как альтернативу SpaceX Маска, которая сейчас доминирует в сфере космических запусков и государственных контрактов в США. Руководители Blue Origin опасались тесных связей Маска с Трампом, но недавняя ссора президента и миллиардера может пойти им на пользу. Несмотря на многолетнее отставание от SpaceX, Blue Origin запустила свою ракету New Glenn в январе и планирует еще одну миссию в августе. Однако компании еще предстоит доказать, что ее запуски будут регулярными и надежными. SpaceX планирует 170 запусков в этом году, многие из которых связаны со спутниковой системой Starlink. Ожидается, что Blue Origin и SpaceX будут конкурировать за будущие контракты на освоение Луны, Марса и противоракетную оборону, включая предложенный Трампом проект «Золотой купол».