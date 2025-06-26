В США продолжает набирать обороты скандал между репортерским сообществом и Дональдом Трампом. Накануне 47-й президент Соединенных Штатов пришел в ярость после выхода в свет репортажа об атаках на ядерные объекты Ирана журналистки CNN Наташи Бертран. По ее информации, американским ВВС не удалось полностью уничтожить иранские ядерные объекты, в ходе недавнего налета стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

Трамп полностью опроверг слова журналистки и призвал руководство CNN «вышвырнуть как собаку» автора репортажа. В итоге телеканал встал на защиту своей сотрудницы. Там подчеркнули, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Бертран, а также репортажи, основанные на предварительных разведывательных данных об атаке Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.

Пользователи соцсетей также поддержали репортера.

«Продолжай работу. Мы прикроем твою спину», — прокомментировал фотографию Бертран на ее странице в сети один из телезрителей.

Наташа Бертран родилась в 1992 году. Девушка выпускница колледжа Вассар и Лондонской школы экономики, где она получила степень в области политологии и философии. В 2014 году Бертран начала сотрудничать с изданием Business Insider. Во время первой президентской кампании Трампа девушка была одной из тех, кто писала материалы о «досье Кристофера Стила», в котором утверждалось, что у российских властей якобы есть компромат на 45-го президента США. На основании этого досье спецслужбы США официально заявили о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года.

Позже многие американские СМИ были вынуждены отредактировать и даже удалить публикации на эту тему, так как многие факты оказались выдуманы. Американский журналист Эрик Уэмпл раскритиковал Бертран и написал, что она придала досье неоправданную достоверность.

В 2021 году Бертран присоединилась к CNN в качестве репортера Белого дома, освещающего вопросы национальной безопасности. В 2023 году ее повысили до корреспондента Пентагона.

Как выглядит скандальная журналистка CNN, которая копала под Трампа — в галерее «Рамблера».