Эксперт: НАТО приходится льстить Трампу, чтобы сохранить финансирование

Лесть генсека НАТО Марка Рютте перед президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита в Гааге объясняется стремлением руководства Североатлантического альянса сохранить лидирующие позиции Вашингтона в блоке и не допустить сворачивания Штатами военно-стратегических программ, пояснил в разговоре со «Звездой» политолог и публицист Юрий Самонкин.

Тем самым эксперт прокомментировал подхалимство Рютте, который на саммите назвал Трампа «папочкой». По словам политолога, в НАТО не хотят, чтобы США прекратили вносить свой вклад в укрепление блока по всему миру и сдерживание геополитических конкурентов - Ирана, КНР, России.

«Карта большой игры геополитики меняется, но натовцы думают в фарватере XX века и искренне считают, что либо необходимо как-то подстраиваться под новую геополитическую действительность и самим решать проблематику нарастания конкурирующих центров силы... либо просто льстить Дональду Трампу», - сказал Самонкин.

В Европе опасаются прекращения американской стороной финансирования НАТО и выхода США из альянса в целом, заключил эксперт. В данном случае приходится подыгрывать и льстить Трампу, в том числе номинировать на Нобелевскую премию мира.

Напомним, саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, США не хотели видеть Владимира Зеленского на встрече. На совместном фото с мероприятия видно, что Зеленского поставили подальше от американского президента. Spiegel писал, что европейцы хотели добиться от Трампа заключения сделки по расходам на оборону.