В Великобритании назвали причину остановки ирано-израильского конфликта

Израиль сам попросил о прекращении огня в конфликте с Ираном, так как система противовоздушной обороны страны не справлялась с иранскими баллистическими ракетами. К такому выводу пришел британский журналист, бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, обвинив его в реализации военной ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильской территории. 22 июня к ударам присоединились и США, атаковав ядерные объекты Ирана. А 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о том, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

Джордж Галлоуэй уверен, что Израиль «был стерт с лица земли Ираном в последние дни 12-дневной войны».

«По словам президента Дональда Трампа, 11 тысяч зданий были разрушены иранскими баллистическими ракетами, а более 30 тысяч получили повреждения. Небо над Тель-Авивом фактически не охранялось, не защищалось. Особенно в последние дни ПВО Израиля деградировала до такой степени, что они запросили прекращение огня», - считает он.

Трамп сделал заявление об Иране и Израиле после саммита НАТО

По мнению британского политика и журналиста, Израиль «потерпел историческое поражение», так как еще никто не наносил удары по его территории «с такой точностью и мощью». При этом он подчеркнул, что нельзя говорит о победе Ирана, просто «в первом раунде он оказался сильнее».