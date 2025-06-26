В Бельгии заявили, что у США и ЕС больше нет единства по Украине

США и ЕС разошлись в своих взглядах на Украину, показал саммит НАТО в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По его словам, ЕС пока "не исключили из переговорного процесса по Украине", но "ясно, что у ЕС и США больше не одинаковые взгляды на Украину".

"Очевидно, что поддержка Украины сильнее в Европе, чем в США", - заявил он, добавив, что Европе сейчас не хватает военных ресурсов.

"Европа должна принять это к сведению и сделать выводы, что ей нужно стать сильнее стратегически. Если мы хотим мира через силу, нам нужно больше силы, и этого не хватает в Европе. Поэтому сейчас очень важно сохранить определенную поддержку США", - сказал он.

В то же время, заявив, что Европе "нужна сила", Де Вевер высказал "недовольство Бельгии высоким уровнем военных расходов". Их целевой показатель на саммите НАТО в Гааге был установлен на уровне в 5% ВВП, страны альянса должны достичь его к 2035 году.